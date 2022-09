Corso Allenatori UEFA Pro: quattro ex campioni del Mondo presenti (Di martedì 20 settembre 2022) Corso Allenatori UEFA Pro, presenti quattro ex campioni del Mondo nella lista degli iscritti al Corso di Coverciano E’ presente anche Alessandro Del Piero tra i nomi iscritti al prossimo Corso per Allenatori UEFA Pro (il massimo livello di formazione per un tecnico riconosciuto a livello UEFA), che vedrà il proprio inizio il prossimo 3 di ottobre. presenti anche altri campioni del Mondo 2006 come De Rossi, Amelia e Andrea Barzagli. Questo l’elenco completo: Marco Amelia, Alberto Aquilani, Andrea Barzagli, Vincent Cavin, Simone Contran, Emilio Di Leo, Daniele De Rossi, Alessandro Del Piero, Daniele Di Donato, Francesco Farioli, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 settembre 2022)Pro,exdelnella lista degli iscritti aldi Coverciano E’ presente anche Alessandro Del Piero tra i nomi iscritti al prossimoperPro (il massimo livello di formazione per un tecnico riconosciuto a livello), che vedrà il proprio inizio il prossimo 3 di ottobre.anche altridel2006 come De Rossi, Amelia e Andrea Barzagli. Questo l’elenco completo: Marco Amelia, Alberto Aquilani, Andrea Barzagli, Vincent Cavin, Simone Contran, Emilio Di Leo, Daniele De Rossi, Alessandro Del Piero, Daniele Di Donato, Francesco Farioli, ...

