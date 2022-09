Corriere dello Sport – tutti gli ostacoli da superare (Di martedì 20 settembre 2022) 2022-09-20 11:05:23 Il CdS: ROMA – La sosta delle nazionali per la Roma (e non solo) è come sempre uno dei momenti migliori della stagione per fare il punto della situazione sul presente e il futuro. Due settimane senza partite e trasferte, ma naturalmente allenamenti e dialoghi per progettare le nuove mosse extra campo. Quindi i primi ragionamenti sul mercato invernale – ma ci sarà tempo di parlarne anche durante la pausa del mondiale – e i discorsi legati ai rinnovi di quei giocatori che hanno situazioni contrattuali delicate. Come Nicolò Zaniolo, Leonardo Spinazzola, Bryan Cristante e Nicola Zalewski: Due giovani e due senatori, i primi tre con scadenza nel 2024, l’ultimo con un anno in più sull’accordo. La volontà della Roma è di trovare presto un accordo con tutti e quattro. Guarda la gallery Il mercato degli sprechi: la classifica della Serie A Contatto per ... Leggi su justcalcio (Di martedì 20 settembre 2022) 2022-09-20 11:05:23 Il CdS: ROMA – La sosta delle nazionali per la Roma (e non solo) è come sempre uno dei momenti migliori della stagione per fare il punto della situazione sul presente e il futuro. Due settimane senza partite e trasferte, ma naturalmente allenamenti e dialoghi per progettare le nuove mosse extra campo. Quindi i primi ragionamenti sul mercato invernale – ma ci sarà tempo di parlarne anche durante la pausa del mondiale – e i discorsi legati ai rinnovi di quei giocatori che hanno situazioni contrattuali delicate. Come Nicolò Zaniolo, Leonardo Spinazzola, Bryan Cristante e Nicola Zalewski: Due giovani e due senatori, i primi tre con scadenza nel 2024, l’ultimo con un anno in più sull’accordo. La volontà della Roma è di trovare presto un accordo cone quattro. Guarda la gallery Il mercato degli sprechi: la classifica della Serie A Contatto per ...

JPlanet1897 : RT @leodiby: Prime pagine dei giornali di oggi 20 settembre 2022 ?? Tuttosport - '#Allegriout? 80 milioni!' Corriere dello Sport - 'C'è… - Nikopaoloni : Dybala si sta allenando con l’Argentina infatti ?? Il corriere dello sport sempre sul pezzo - TechCorsair : RT @lastoriadioggi: 20 settembre 1958 entra in vigore la legge Merlin, che stabilisce la chiusura delle case di tolleranza al fine di elimi… - AlexAlioscia7 : RT @CorSport: La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ?? Tutti in fila dietro Lucio ?? Pronto soccorso panchine a rischio ?? Ital… - tommicavagna : RT @lastoriadioggi: 20 settembre 1958 entra in vigore la legge Merlin, che stabilisce la chiusura delle case di tolleranza al fine di elimi… -