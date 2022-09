Coppia bresciana: sale l’ammontare della refurtiva. Ritrovata una cifra assurda (Di martedì 20 settembre 2022) Ancora non si finisce di contare il vecchio che arriva il nuovo. La Coppia bresciana ha operato altri nascondigli per la frode. La Coppia di Brescia e fa parlare ancora… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 20 settembre 2022) Ancora non si finisce di contare il vecchio che arriva il nuovo. Laha operato altri nascondigli per la frode. Ladi Brescia e fa parlare ancora… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

CarriaggioM : RT @NapolitanoIda: Brescia. 15 milioni il valore del tesoro nascosto al fisco da una coppia Bresciana. Non è #RDC dunque #TG e #Salvini ????… - desimonem : Coppia bresciana e il tesoro nascosto in giardino, trovati altri tre milioni: in totale sono quindici, tutti in con… - GiovanniBussett : RT @NapolitanoIda: Brescia. 15 milioni il valore del tesoro nascosto al fisco da una coppia Bresciana. Non è #RDC dunque #TG e #Salvini ????… - i_pmt : RT @NapolitanoIda: Brescia. 15 milioni il valore del tesoro nascosto al fisco da una coppia Bresciana. Non è #RDC dunque #TG e #Salvini ????… - Ndimayenda : RT @NapolitanoIda: Brescia. 15 milioni il valore del tesoro nascosto al fisco da una coppia Bresciana. Non è #RDC dunque #TG e #Salvini ????… -