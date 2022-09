Coordinatore di classe, lavoro “immenso a 20 euro al mese. Ecco perché non vuol farlo nessuno” (Di martedì 20 settembre 2022) Il Coordinatore di classe è un ruolo importante, per certi versi un ruolo chiave, nell'organizzazione della didattica, ma che non piace ricoprire a tutti gli insegnanti e leggendo i commenti dei nostri utenti qualche motivo fondato alla base potrebbe anche esserci. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 20 settembre 2022) Ildiè un ruolo importante, per certi versi un ruolo chiave, nell'organizzazione della didattica, ma che non piace ricoprire a tutti gli insegnanti e leggendo i commenti dei nostri utenti qualche motivo fondato alla base potrebbe anche esserci. L'articolo .

