Contratto di affitto cointestato | cos’è e di che cosa si tratta?

In cosa consiste effettivamente il Contratto d'affitto in modalità cointestata? Tutti gli inquilini sono tenuti a pagare l'affitto? Che succede se una delle persone a cui è intestato il Contratto d'affitto decide di recedere? L'articolo completo si trova sul Magazine di Immobiliare.it Come funziona il Contratto d'affitto intestato a più inquilini Prima di tutto è bene precisare che, come riportato nell'articolo 1321 del Codice Civile, può essere intestato ad almeno una persona qualsiasi tipo di Contratto di locazione. Ciò significa che non vi è limite al quantitativo di possibili intestatari all'interno dello stesso Contratto, sia esso a uso abitativo o commerciale. Il funzionamento di un Contratto

