Conto corrente: quanti soldi ha in banca una famiglia media (Di martedì 20 settembre 2022) Guardando il saldo sul tuo Conto corrente ti sei forse già chiesto se la cifra che vedi sia simile, inferiore o superiore a quella dei tuoi altri connazionali. In poche parole ti sei chiesto: quanti soldi ha sul Conto corrente bancario una famiglia tipo italiana? Ovviamente non può esistere una risposta precisa al millimetro, anzi, al centesimo di euro, ma guardando ai dati degli ultimi anni è possibile fare delle stime. quanti soldi abbiamo in media sul Conto corrente? La maggior parte dei titolari di un Conto hanno in media una giacenza annua compresa tra i 10 e i 20 mila euro. A contribuire ad arricchire il ... Leggi su risparmioggi (Di martedì 20 settembre 2022) Guardando il saldo sul tuoti sei forse già chiesto se la cifra che vedi sia simile, inferiore o superiore a quella dei tuoi altri connazionali. In poche parole ti sei chiesto:ha sulrio unatipo italiana? Ovviamente non può esistere una risposta precisa al millimetro, anzi, al centesimo di euro, ma guardando ai dati degli ultimi anni è possibile fare delle stime.abbiamo insul? La maggior parte dei titolari di unhanno inuna giacenza annua compresa tra i 10 e i 20 mila euro. A contribuire ad arricchire il ...

