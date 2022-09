Conte: Draghi è stato arrogante, su energia tesi inconciliabili (Di martedì 20 settembre 2022) "Abbiamo supportato il governo Draghi fin dall'inizio. Si trattava di combattere la pandemia e preservare le riforme avviate con la precedente coalizione di governo. Ci sono state discussioni ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 settembre 2022) "Abbiamo supportato il governofin dall'inizio. Si trattava di combattere la pandemia e preservare le riforme avviate con la precedente coalizione di governo. Ci sono state discussioni ...

CarloCalenda : Persone con storie politiche diverse, che hanno rifiutato l'involuzione populista dei partiti da cui provengono. Pe… - ItaliaViva : “Con una piccola truppa di parlamentari abbiamo mandato a casa #Conte, il più popolare nei sondaggi, per portare… - davcarretta : Draghi su Conte: “sulle armi all’Ucraina non si può votare l’invio e poi dire “no” non sono d’accordo. O ancora peg… - falconiofr : RT @DarioBallini: Mario Draghi premiato a New York come statista mondiale dell'anno. Ma come? Ma non era Conte l'uomo che tutto il mondo c… - LibertaMario : RT @elevisconti: A New York #Draghi è stato premiato come miglior statista dell'anno. È per dettagli come questo che #Monti lo invidia e #… -