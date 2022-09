Conte: «Arrogante ergersi a garante delle patenti di legittimità democratica» (Di martedì 20 settembre 2022) «La nostra democrazia non è in pericolo ed è Arrogante da parte di qualche forza politica ergersi a garante delle patenti di legittimità democratica». Lo ha detto il leader dei Cinque Stelle Giuseppe Conte al Forum Ansa precisando che Giorgia Meloni sta sbagliando sull’Ungheria. «Orban è stato votato, dice lei, ma anche Putin è stato votato più volte con clamorosi risultati plebiscitari ma questo non significa che poi non ci siano governi che mettono il bavaglio alla libertà di stampa o che costringano le donne a sentire il battito del feto prima di procedere all’aborto». su Open Leggi anche: Giuseppe Conte: «Non abbiamo mai tradito gli impegni con gli elettori». Ma è davvero così? Conte risponde a Draghi: ... Leggi su open.online (Di martedì 20 settembre 2022) «La nostra democrazia non è in pericolo ed èda parte di qualche forza politicadi». Lo ha detto il leader dei Cinque Stelle Giuseppeal Forum Ansa precisando che Giorgia Meloni sta sbagliando sull’Ungheria. «Orban è stato votato, dice lei, ma anche Putin è stato votato più volte con clamorosi risultati plebiscitari ma questo non significa che poi non ci siano governi che mettono il bavaglio alla libertà di stampa o che costringano le donne a sentire il battito del feto prima di procedere all’aborto». su Open Leggi anche: Giuseppe: «Non abbiamo mai tradito gli impegni con gli elettori». Ma è davvero così?risponde a Draghi: ...

sissiisissi2 : RT @lucianoghelfi: #Conte: #Meloni sbaglia sull'#Ungheria, ma la nostra democrazia non è in pericolo. E' arrogante da parte di qualche forz… - infoitinterno : Conte: Draghi è stato arrogante, su energia tesi inconciliabili - infoitinterno : Conte: Draghi è stato arrogante, su energia tesi inconciliabili - zazoomblog : Conte arrogante ergersi a garante legittimità democratica - #Conte #arrogante #ergersi #garante - Siciliano741 : RT @lucianoghelfi: #Conte: #Meloni sbaglia sull'#Ungheria, ma la nostra democrazia non è in pericolo. E' arrogante da parte di qualche forz… -