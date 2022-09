"Conseguenze terribili per l'Italia": la stampa anglosassone contro Meloni e Salvini (Di martedì 20 settembre 2022) La Tra le presunte divisioni e i soliti allarmi, i due quotidiani sono entrati a gamba tesa sulla coalizione. L’affondo contro la Meloni: “Una sobillatrice di estrema destra” Leggi su ilgiornale (Di martedì 20 settembre 2022) La Tra le presunte divisioni e i soliti allarmi, i due quotidiani sono entrati a gamba tesa sulla coalizione. L’affondo contro la Meloni: “Una sobillatrice di estrema destra”

sarotwist : RT @repubblica: Meloni, Peppa Pig, l'aborto: per Financial Times e The Guardian 'le conseguenze di un'amministrazione di destra sarebbero t… - LEBBY4EVER : RT @repubblica: Meloni, Peppa Pig, l'aborto: per Financial Times e The Guardian 'le conseguenze di un'amministrazione di destra sarebbero t… - ControDeliap : RT @RassegnaZampa: #Elezioni, #FinancialTimes: “L’Italia non può essere governata per sempre da tecnocrati”. #Guardian: “Se vince la #Melon… - EugenioCardi : RT @RassegnaZampa: #Elezioni, #FinancialTimes: “L’Italia non può essere governata per sempre da tecnocrati”. #Guardian: “Se vince la #Melon… - andal68 : RT @LGmarangon: The @guardian: 'se Giorgia Meloni salisse al potere alla testa di una coalizione di estrema destra, le conseguenze economic… -