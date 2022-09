Concerti di Vasco Rossi nel 2023 | l’annuncio | “Ci vediamo negli stadi”

Leggi su optimagazine

(Di martedì 20 settembre 2022) Ci sarannodinel: è ufficiale. Il rocker di Zocca torna sui social per aggiornare i fan sui suoi pmi progetti. Dopo i trionfali appuntamenti degli scorsi mesi, la buona notizia per tutti è che anche nelsarà in concerto. E calcherà, chiaramente, i palchi degli. Il Blasco dà anche un mese preciso per il sui ritorno live: giugno. Ciò significa che a breve dovrebbero arrivare comunicazioni ufficiali a proposito delle date deicon l’avvio della prevendita dei biglietti. Quanti e quali appuntamenti siano in programma nel, in quali città e in quali, per quante serate totali non sono informazioni in nostro ...