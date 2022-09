"Con lui al governo siamo fuori dall'Europa". Così Sallusti affonda Conte (Di martedì 20 settembre 2022) Scontro totale tra Alessandro Sallusti e Giuseppe Conte nel corso della puntata di Di Martedì del 20 settembre. Il direttore di Libero ha incastrato il capo del M5s sul tema delle sanzioni alla Russia e dell'invio di armi all'Ucraina. "Se tornasse a governare Conte con le posizioni che ha sulle armi e sulle sanzioni alla Russia, noi usciremmo il giorno dopo dall'Europa - ha detto Sallusti incassando l'ovazione del pubblico in studio - Conte durante i suoi due anni di regno ha aumentato le spese militari del 17%, adesso invece viene a dirci che non si possono spendere soldi in armi". Giuseppe Conte prova a difendersi in qualche modo: "La cifra non è quella anche perché una parte di quella cifra è stata spesa per rafforzare le forze armate ... Leggi su iltempo (Di martedì 20 settembre 2022) Scontro totale tra Alessandroe Giuseppenel corso della puntata di Di Martedì del 20 settembre. Il direttore di Libero ha incastrato il capo del M5s sul tema delle sanzioni alla Russia e dell'invio di armi all'Ucraina. "Se tornasse a governarecon le posizioni che ha sulle armi e sulle sanzioni alla Russia, noi usciremmo il giorno dopo- ha dettoincassando l'ovazione del pubblico in studio -durante i suoi due anni di regno ha aumentato le spese militari del 17%, adesso invece viene a dirci che non si possono spendere soldi in armi". Giuseppeprova a difendersi in qualche modo: "La cifra non è quella anche perché una parte di quella cifra è stata spesa per rafforzare le forze armate ...

