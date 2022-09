Comizio di Meloni a Palermo | scontri tra Polizia e manifestanti Salvini | reintrodurre le province

repubblica : Contestazione al comizio di Meloni a Palermo, caricati i manifestanti. Colpita anche la cronista di Repubblica - elio_vito : Caricati i contestatori al comizio di Palermo, coinvolta anche una giornalista, ora Meloni sarà contenta?!???? - Donzelli : @elio_vito Se i contestatori si prendono una loro piazza, regolarmente autorizzata, per contestare la Meloni è una… - lupazzottu : RT @sissiisissi2: @Biante74 C’era il Comizio della Meloni, i ragazzi hanno protestato e volevano tornare a casa ma li hanno circondati - rosamar92666356 : 20 cretini dei centri socialiPalermo: comizio Meloni, manganellate ai manifestanti, coinvolta giornalista di Repubb… -

La polizia ha caricato un gruppodi manifestanti, una cinquantina, che ha tentato di sfondare il cordone di polizia attorno all'area dove era in corso ildi Giorgia, in piazza Ruggero Settimo a Palermo. Una persona è stata fermata. Nello scontro è rimasta coinvolta anche la giornalista di Repubblica, Alessia Candito. ...Giorgianel corso delin Piazza Ruggero Settimo a Palermo torna sull'ultima polemiche che ha investito il Servizio pubblico nella campagna elettorale per il voto del 25 settembre. '...Giorgia Meloni fa tappa a Palermo e tira la volata per le elezioni del 25 settembre. A cinque giorni dal voto, la leader di Fratelli d'Italia è stata protagonista di un comizio sul palco ...La polizia ha caricato un gruppo di manifestanti, una cinquantina, che ha tentato di sfondare il cordone di polizia attorno all'area dove era in corso il comizio di Giorgia Meloni, a Palermo. Una pers ...