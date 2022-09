Come possono fare gli investitori a proteggere la loro ricchezza mentre l’Italia affronta il “terremoto economico” energetico (Di martedì 20 settembre 2022) L’emergenza energetica che stiamo vivendo si traduce in affanno economico, e non solo nazionale. Il problema si riflette già sui rincari nelle bollette, e si prevede si espanderà anche a livello produttivo e redditizio per molte aziende e attività. Non ci sono soluzioni semplici né immediate. E’ quindi importante, per gli investitori, agire per cercare L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 20 settembre 2022) L’emergenza energetica che stiamo vivendo si traduce in affanno, e non solo nazionale. Il problema si riflette già sui rincari nelle bollette, e si prevede si espanderà anche a livello produttivo e redditizio per molte aziende e attività. Non ci sono soluzioni semplici né immediate. E’ quindi importante, per gli, agire per cercare L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

rubio_chef : Non c’è nessun popolo al mondo che ami la propria terra più di quello palestinese, eppure le armi non gliele abbiam… - amnestyitalia : #Yemen, gli huthi come i talebani: senza il guardiano le donne non possono muoversi - ontherailaway : RT @e_vostro: @987mies @anferrara @MadameA02 Purtroppo questi davvero credono che mettendo una croce sul simbolo PD possono permettersi di… - dejaatellevar : @gxhastings mamma mia non vedo l’ora, spero non ci deluderanno ?? ma come hai detto tu già questa stagione è stata a… - antoniolimiton2 : @Chribuzz1 @crlggg Ma come possono essere così pecore di andare ancora contro questi porci che ci hanno distrutto l… -