Come è messa l’”amicizia senza limiti” tra Russia e Cina? (Di martedì 20 settembre 2022) Durante un meeting della Shanghai Cooperation Organization (Sco), il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ha ammesso che la Repubblica Popolare Cinese nutre “dubbi e preoccupazioni” riguardo la guerra in Ucraina. E’ la prima volta che Putin afferma in pubblico una cosa del genere, dalla dichiarazione congiunta con Xi Jinping del 4 febbraio scorso in cui si affermava che l’amicizia tra i due Paesi “non ha limiti”. Nessuno dei due leader ha voluto approfondire l’uscita del Presidente russo, ma è facile intuire di cosa discutano in privato. Pechino si aspettava una rapida vittoria di Mosca e una veloce normalizzazione delle relazioni con l’Occidente, ed è avvenuto il contrario. Le notizie dal fronte degli ultimi giorni mostrano una resistenza ucraina che, oltre ad avere riconquistato gran parte dei territori occupati, potrebbe puntare a ... Leggi su formiche (Di martedì 20 settembre 2022) Durante un meeting della Shanghai Cooperation Organization (Sco), il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ha ammesso che la Repubblica Popolare Cinese nutre “dubbi e preoccupazioni” riguardo la guerra in Ucraina. E’ la prima volta che Putin afferma in pubblico una cosa del genere, dalla dichiarazione congiunta con Xi Jinping del 4 febbraio scorso in cui si affermava chetra i due Paesi “non ha”. Nessuno dei due leader ha voluto approfondire l’uscita del Presidente russo, ma è facile intuire di cosa discutano in privato. Pechino si aspettava una rapida vittoria di Mosca e una veloce normalizzazione delle relazioni con l’Occidente, ed è avvenuto il contrario. Le notizie dal fronte degli ultimi giorni mostrano una resistenza ucraina che, oltre ad avere riconquistato gran parte dei territori occupati, potrebbe puntare a ...

