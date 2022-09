Come chiudere balconi o verande? Da oggi è possibile senza permessi (Di martedì 20 settembre 2022) Un emendamento alla legge di conversione del dl Aiuti bis ha inserito l’installazione delle vetrate Vepa nell’edilizia libera. Ecco cosa cambia Leggi su corriere (Di martedì 20 settembre 2022) Un emendamento alla legge di conversione del dl Aiuti bis ha inserito l’installazione delle vetrate Vepa nell’edilizia libera. Ecco cosa cambia

ivanscalfarotto : Oggi @repubblica fa un pezzo nel quale dipinge l’accusatrice di @MatteoRichetti come del tutto inaffidabile, salvo… - pdnetwork : 23 settembre, ore 18. Piazza del Popolo, Roma. È l’appuntamento che diamo a tutti per chiudere questa campagna e… - PnkBolkonskij : Boh, a me sembra uno scempio architettonico. Come chiudere balconi o verande? Da oggi è possibile senza permessi… - Renata91493146 : RT @lvogruppo: Sfatiamo l'ennesima Fake News che politici e media utilizzano come propaganda politica: non è la Russia a volere chiudere i… - AngiolinaRuta : RT @lvogruppo: Sfatiamo l'ennesima Fake News che politici e media utilizzano come propaganda politica: non è la Russia a volere chiudere i… -