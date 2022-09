Come capire e fare la volontà di Dio nella nostra vita? (Di martedì 20 settembre 2022) fare la Sua volontà significa fondare la nostra vita sulla roccia e per riuscirci il Signore ci mette a disposizione tutti i mezzi utili. Non chi si rivolge a Dio con parole, ma chi si relaziona a Dio nei fatti “entrerà nel Regno di Dio”. Prendiamo la Parola del Signore che ci viene in aiuto per capire L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 20 settembre 2022)la Suasignifica fondare lasulla roccia e per riuscirci il Signore ci mette a disposizione tutti i mezzi utili. Non chi si rivolge a Dio con parole, ma chi si relaziona a Dio nei fatti “entrerà nel Regno di Dio”. Prendiamo la Parola del Signore che ci viene in aiuto perL'articolo proviene da La Luce di Maria.

ilpost : Capire come funziona la #leggeelettorale non è semplice. Abbiamo messo assieme le spiegazioni essenziali, utili per… - AlbertoBagnai : Spiaze tantissimo, circa così: - ladyonorato : Qui se non si interviene subito ci ritroviamo in uno scenario da incubo prima di capire come. Serve un dietrofront… - papito1492 : @agatamicia Sono anni che leggo questa frase, e non riesco a capire come facciano a non capire. Come se una merda è… - ALisimberti : RT @a_meluzzi: Il Worldstatesmen Award a Draghi la dice tutta come ipoteca sull'Italia...premiato da un ente americano... Draghi dixit… -