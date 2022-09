Colpo di scena Vlahovic: Juventus, la notizia gela i tifosi (Di martedì 20 settembre 2022) La Juventus riflette dopo il complicato avvio di stagione tra Serie A e Champions: preoccupa l’involuzione tecnica e fisica di Vlahovic. Fiducia a tempo, in attesa di vedere in che modo evolverà la situazione alla ripresa del campionato e della Champions League. La Juventus, per ora, andrà avanti con Massimiliano Allegri. Nella giornata di ieri Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 20 settembre 2022) Lariflette dopo il complicato avvio di stagione tra Serie A e Champions: preoccupa l’involuzione tecnica e fisica di. Fiducia a tempo, in attesa di vedere in che modo evolverà la situazione alla ripresa del campionato e della Champions League. La, per ora, andrà avanti con Massimiliano Allegri. Nella giornata di ieri Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ninacs81 : RT @tradori: ??????COLPO DI SCENA?????? 10 paesi dell'Europa chiedono di poter rescindere i contratti per i vaccini. Polonia, Bulgaria, Croazia… - maremmmana : RT @Giancky26: Colpo di scena: 10 Paesi dell'est si ribellano e chiedono di poter rescindere i contratti sui vaccini con i laboratori. htt… - IMoresi : RT @Giancky26: Colpo di scena: 10 Paesi dell'est si ribellano e chiedono di poter rescindere i contratti sui vaccini con i laboratori. htt… - gianlucav77 : RT @tradori: ??????COLPO DI SCENA?????? 10 paesi dell'Europa chiedono di poter rescindere i contratti per i vaccini. Polonia, Bulgaria, Croazia… - AuricchioAurora : RT @tradori: ??????COLPO DI SCENA?????? 10 paesi dell'Europa chiedono di poter rescindere i contratti per i vaccini. Polonia, Bulgaria, Croazia… -