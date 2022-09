Col Rosatellum largo al turismo elettorale: seggi sicuri per i big, selfie e poi a mai più rivedersi (Di martedì 20 settembre 2022) Una delle più brutte leggi elettorali di sempre, quel Rosatellum ad excludendum che serviva per non far vincere i 5s, consente alle segreterie dei partiti di divertirsi con un bel tetris di incastri. E così ci è toccato seguire l’imbarazzante tassonomia dei collegi: blindati, sicuri, non sicuri, gladiatorî, suicidi, pacca sulla spalla, lèvati dai piedi. Tutti hanno fatto a gara per piazzarsi nei primi e nei secondi, qualcuno ha accettato obtorto collo i terzi (Monica Cirinnà, pronta a sfoderare una inusitata metafora intrisa di mascolinità tossica), negli altri ci vanno i peones che si dichiarano “a disposizione del partito”, modo elegante per dire che loro lì a fare una figuraccia ci vanno, certo, ma poi passeranno dalla segretaria per il gettone. Naturalmente un capitolo a parte meriterebbero gli stracci che volano nel sedicente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Una delle più brutte leggi elettorali di sempre, quelad excludendum che serviva per non far vincere i 5s, consente alle segreterie dei partiti di divertirsi con un bel tetris di incastri. E così ci è toccato seguire l’imbarazzante tassonomia dei collegi: blindati,, non, gladiatorî, suicidi, pacca sulla spalla, lèvati dai piedi. Tutti hanno fatto a gara per piazzarsi nei primi e nei secondi, qualcuno ha accettato obtorto collo i terzi (Monica Cirinnà, pronta a sfoderare una inusitata metafora intrisa di mascolinità tossica), negli altri ci vanno i peones che si dichiarano “a disposizione del partito”, modo elegante per dire che loro lì a fare una figuraccia ci vanno, certo, ma poi passeranno dalla segretaria per il gettone. Naturalmente un capitolo a parte meriterebbero gli stracci che volano nel sedicente ...

