Clima, la sfida di Friday for Future Mosca: portano Putin in tribunale. Il fondatore: “L’inerzia è un crimine contro il nostro futuro” (Di martedì 20 settembre 2022) Una ventina di attivisti russi sta cercando di portare davanti alla Corte suprema di Mosca il governo di Vladimir Putin, con l’accusa di ignorare la crisi Climatica e di non stare adottando misure adeguate per affrontarla. Il gruppo spinge per l’approvazione di un piano per ridurre le emissioni di gas serra, in linea con l’obiettivo degli accordi sul Clima di Parigi del 2015. Si tratta della prima causa sul Clima nel Paese e potrebbe anche essere l’ultima a finire davanti alla Corte europea dei Diritti Umani: la Russia si è ritirata dall’organo il 16 settembre. La speranza è risvegliare una maggiore consapevolezza sull’emergenza ecologica a livello internazionale, ma soprattutto nazionale. “L’inerzia delle autorità è un crimine contro il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Una ventina di attivisti russi sta cercando di portare davanti alla Corte suprema diil governo di Vladimir, con l’accusa di ignorare la crisitica e di non stare adottando misure adeguate per affrontarla. Il gruppo spinge per l’approvazione di un piano per ridurre le emissioni di gas serra, in linea con l’obiettivo degli accordi suldi Parigi del 2015. Si tratta della prima causa sulnel Paese e potrebbe anche essere l’ultima a finire davanti alla Corte europea dei Diritti Umani: la Russia si è ritirata dall’organo il 16 settembre. La speranza è risvegliare una maggiore consapevolezza sull’emergenza ecologica a livello internazionale, ma soprattutto nazionale. “delle autorità è unil ...

