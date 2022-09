(Di martedì 20 settembre 2022) New York, 20 set. (Adnkronos) - "Sulla scia del successo dello scorso anno, abbiamo deciso di rendere l'incontro" Youth4Climate "un evento annuale, in stretta collaborazione con le Nazioni Unite. Sono orgoglioso di annunciare che l'Italia e Roberto" Cingolani rappresentano la "co-guida l'hub d'azione globale Youth4Climate, in collaborazione con il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite. Sarà un ottimo modo per connettere idel clima con i responsabili, per assicurarvi di continuare a svolgere unnelle discussioni politiche sul cambiamento climatico". Così il premier Mario, intervenendo all'evento Youth4Climate, a margine dei lavori dell'Unga. "Miriamo anche a creare nuove opportunità per voi - ha proseguito il presidente del Consiglio ...

**Clima: Draghi a giovani, 'connettervi a leader politici, per voi un ruolo attivo'** New York, 20 set. (Adnkronos) - "Sulla scia del successo dello scorso anno, abbiamo deciso di rendere l'incontro" Youth4Climate "un evento annuale, in stretta collaborazione con le Nazioni ...New York, 20 set. (Adnkronos) - "Sono pienamente consapevole delle vostre aspettative e della vostra grande fame di cambiamento. Entrambi sono estremamente ben accetti: dobbiamo fare di meglio, ...