Claudio Baglioni contro Striscia la Notizia: anche Gerry Scotti indagato. Cosa sta accadendo (Di martedì 20 settembre 2022) La battaglia giudiziaria che vede coinvolti Striscia la Notizia e Claudio Baglioni sta andando avanti. Tutto è iniziato nel momento in cui il noto programma di Antonio Ricci ha “accusato” l’artista di plagio. Tuttavia il procedimento penale sta subendo dei risvolti piuttosto gravosi, dal momento in cui sono indagati per diffamazione Antonio Ricci, gli storici conduttori Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio, il Mago Casanova – al secolo Antonio Montanari – e adesso anche il conduttore Gerry Scotti. La denuncia di Claudio Baglioni a Striscia la Notizia Tutti noi conosciamo Claudio Baglioni, artista di enorme spessore che ha segnato la storia della musica italiana. E al ... Leggi su dilei (Di martedì 20 settembre 2022) La battaglia giudiziaria che vede coinvoltilasta andando avanti. Tutto è iniziato nel momento in cui il noto programma di Antonio Ricci ha “accusato” l’artista di plagio. Tuttavia il procedimento penale sta subendo dei risvolti piuttosto gravosi, dal momento in cui sono indagati per diffamazione Antonio Ricci, gli storici conduttori Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio, il Mago Casanova – al secolo Antonio Montanari – e adessoil conduttore. La denuncia dilaTutti noi conosciamo, artista di enorme spessore che ha segnato la storia della musica italiana. E al ...

QdSit : Il cantante Claudio Baglioni contro 'Striscia la Notizia' - noto programma di genere 'investigativo' e satirico in… - kheperura : RT @ilmessaggeroit: Claudio #Baglioni contro #Striscia in tribunale: «Mi hanno diffamato». Anche Gerry Scotti nel registro degli indagati h… - ilmessaggeroit : Claudio #Baglioni contro #Striscia in tribunale: «Mi hanno diffamato». Anche Gerry Scotti nel registro degli indaga… - Sagittario09 : @enyalis85 Claudio Baglioni 'E me lo chiami Amore' - FabrizioDalCol : Claudio Baglioni vs Striscia la Notizia. Indagato Gerry Scotti per diffamazione -