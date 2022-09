Cingolani: 'Dopo il voto prezzi calmierati per le imprese' (Di martedì 20 settembre 2022) Arriveranno Dopo le elezioni le forniture di gas ed elettricità a prezzi calmierati per le imprese energivore , promesse dal governo per aiutare le aziende. Ma intanto, le imprese italiane stanno ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 20 settembre 2022) Arriverannole elezioni le forniture di gas ed elettricità aper leenergivore , promesse dal governo per aiutare le aziende. Ma intanto, leitaliane stanno ...

