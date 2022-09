(Di martedì 20 settembre 2022) NEW YORK – “Io ho”. Così ilper la Transizione ecologica Roberto(foto) risponde ai giornalisti che gli chiedono se sarebbe disponibile per restare al suo posto anche con ilgoverno. “Sto preparando il passaggio di consegne, sarà tutto in ordine”, ha aggiunto a margine dell’incontro “Youth4Climate” a New York. Anche sull’attuazione del Pnrr, ha assicurato, “siamo puntuali come un orologio, siamo perfetti”. L'articolo L'Opinionista.

Lopinionista : Cingolani di nuovo ministro? 'Io ho finito' - ilcorriereblog : - glibralato : Biometano, sbloccato il decreto da 1,7 miliardi previsti nel Pnrr @sole24ore - ilcorriereblog : - chiaralessi : @MelanyHamilton_ @passantedimezzo @silvianalon sto provando ad aggiustarla qua e là: 'Cingolani è il nuovo Francesc… -

Tiscali Notizie

L'incontro prevede sul palco il ministro della Transizione ecologica Roberto, il vice ... Questopercorso consente al visitatore di sperimentare una nuova esperienza attrattiva sia dal ..."Io ho finito". Così il ministro per la Transizione ecologica Robertorisponde ai giornalisti che gli chiedono se sarebbe disponibile per restare al suo posto anche con ilgoverno."Sto preparando il passaggio di consegne, sarà tutto in ordine", ha ... Elezioni, Cingolani: di nuovo ministro 'io ho finito' NEW YORK - "Io ho finito". Così il ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani (foto) risponde ai giornalisti che gli chiedono se sarebbe ...New York, 20 set. (askanews) - 'Io ho finito'. Così il ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani risponde ai giornalisti che ...