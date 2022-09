(Di martedì 20 settembre 2022) L’continua a sprofondare nelUCI, la classifica mondiale stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. A ogni aggiornamento la situazione del Bel Paese peggiora e alla vigilia deisiamo arrivati ai minimi storici: decimocon 7007,5 punti all’attivo. Gli azzurri erano ottavi soltanto sette giorni fa, ma ora hanno subito ilanche da parte della Colombia (ottava con 7473) e dell’Australia (nona con 7165). Una situazione sportivamente drammatica e che certifica la crisi dell’intero settore maschile: in questo modo ci si presenterà alla gara elite della rassegna iridata, che andrà in scena domenica 25a Wollongong (Australia). Gli uomini del CT Daniele Bennati non sembrano avere particolari velleità di risultato nella terra ...

OA Sport

Biniam Girmay (Eritrea) 1.958UCI ITALIANI (TOP - 200) 35. Lorenzo Rota 1.236 48. Diego Ulissi 1.067 57. Matteo Trentin 966 61. Giacomo Nzzolo 917 68. Damiano Caruso 831 72. Alessandro Covi ...Elite * Veronika Widmann (4'23 '393) is clearly confirmed at the top of the, with a trio of Swiss: Lisa Baumann (4'32' 831), Ramona Laura Kupferschmied (4'44 '670) and Jolanda Kiener (4'50 "... Ciclismo, Ranking UCI (20 settembre): Italia a picco, 10° posto prima dei Mondiali. Doppio sorpasso, Ganna declassato Damiano Cunego, veronese, già numero uno del ranking mondiale UCI, è uno dei grandi campioni del ciclismo avendo vinto il Campionato del Mondo Juniores 1999 e il Giro d’Italia 2004. Oggi al Ristorante ...L’Italia si trova a rischio “risucchio” nel ranking UCI, la graduatoria stiilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. La nostra Nazionale è infatti ottava con 7.379,17 punti al termi ...