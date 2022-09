Ciclismo | Moreno Moser | “Un azzurro può stupire ai Mondiali In Italia il problema non è solo il motore”

(Di martedì 20 settembre 2022)è intervenuto a Sport2day Speciale, appuntamento settimanale condotto da Francesca Cazzaniga su Sport2U, web tv di OA Sport: l’ex ciclistano, ora commentatore tecnico per Eurosport, ha tracciato un bilancio della Vuelta ed ha parlato degli imminenti. Il bilancio di questa edizione della Vuelta: “Un ottimo bilancio, Remco Evenepoel si è confermato essere il campione che tutti pensavano e ha fatto vedere di essere un corridore da grandi corse a tappe, e secondo me una bellissima scoperta della quale si parla ancora poco è Ayuso, a neanche 20 anni era con i migliori e ha fatto terzo alla Vuelta di Spagna, secondo me è impressionante, quasi ancora più sorprendente di Remco“. Sul contributo della Quick-Step al successo di Evenepoel: “È evidente che non ha la struttura ...

OA Sport

Sul ritiro di Roglic, secondo in classifica al momento dello stop: ' È un corridore che non ha paura di fare, anche di sbagliare, quindi sicuramente gli avrebbe dato un po' più filo da torcere ...Oggi, ma nel 1986, a Colorado Springs, in America, l'italianoArgentin, di 26 anni, vinceva l'edizione numero 59 dei mondiali disu strada, conquistando la maglia iridata, affrontando in 6 ore 32 minuti e 38 secondi i 261,8 chilometri di percorso ... Ciclismo, Moreno Moser: "Occhio a Bagioli ai Mondiali. In Italia il problema non è solo il motore" Entornointeligente.com / 19 Sep, 2022 | La preselección de ciclismo de Venezuela en la especialidad de ruta en las ramas, masculina y femenina que competirá en los venideros Juegos Suramericanos a lle ...Los jóvenes ciclistas de todo el país tuvieron ayer su domingo de gloria en el circuito de Posadas, donde se llevó a cabo una nueva ...