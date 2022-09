Ciclismo, Mondiali 2022: Zoe Backstedt domina la crono juniores femminile. Toniolli quindicesima, lontana un’acciaccata Venturelli (Di martedì 20 settembre 2022) Zoe Backstedt è letteralmente di un’altra categoria. La ciclista britannica, figlia d’arte (il padre Magnus vinse la Parigi-Roubaix nel 2004, in cui mise al mondo proprio Zoe) e già impegnata in alcune gare professionistiche con la EF Educaton-TIBCO-SVB, stravince il titolo mondiale a cronometro juniores femminile in quel di Wollongong con una facilità disarmante e completando un meraviglioso poker con il Mondiale su strada dello scorso anno, affiancato dall’iride nel ciclocross e nella Madison di questa stagione. Lo si era intuito già prima della gara che voleva riscattare il secondo posto dello scorso anno, e difatti non ha fatto prigionieri senza lasciare scampo alle avversarie. Con la sua pedalata già a livello delle professioniste, la Backstedt ha instradato subito il successo verso di lei, ... Leggi su oasport (Di martedì 20 settembre 2022) Zoeè letteralmente di un’altra categoria. La ciclista britannica, figlia d’arte (il padre Magnus vinse la Parigi-Roubaix nel 2004, in cui mise al mondo proprio Zoe) e già impegnata in alcune gare professionistiche con la EF Educaton-TIBCO-SVB, stravince il titolo mondiale ametroin quel di Wollongong con una facilità disarmante e completando un meraviglioso poker con il Mondiale su strada dello scorso anno, affiancato dall’iride nel ciclocross e nella Madison di questa stagione. Lo si era intuito già prima della gara che voleva riscattare il secondo posto dello scorso anno, e difatti non ha fatto prigionieri senza lasciare scampo alle avversarie. Con la sua pedalata già a livello delle professioniste, laha instradato subito il successo verso di lei, ...

Eurosport_IT : ???????????????? ????????????????!!!!! ???????? Vittoria Guazzini è la campionessa del mondo a crono Under 23! - OA_Sport : Puro DOMINIO per Zoe Backstedt nella cronometro juniores femminile ai Mondiali di Wollongong - DanielaIsetti1 : Mondiali ciclismo - Norvegia bis d'oro crono Under 23 a Waerenskjold - La Gazzetta dello Sport - zazoomblog : LIVE Ciclismo femminile Cronometro juniores Mondiali 2022 in DIRETTA: Toniolli al settimo posto provvisorio comanda… - zazoomblog : LIVE Ciclismo femminile Cronometro juniores Mondiali 2022 in DIRETTA: comincia la gara Venturelli ancora in forse -… -