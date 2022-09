Ciclismo, Mondiali 2022: il percorso e l’altimetria della gara Elite uomini. Gara favorevole agli uomini da classiche (Di martedì 20 settembre 2022) L’attesa è tutta per domenica. In quel di Wollongong va in scena la prova in linea degli uomini Elite ai Mondiali di Ciclismo 2022. In Australia si elegge il nuovo campione iridato che succederà Julian Alaphilippe, trionfatore delle scorse due edizioni tra Imola e Leuven. Una corsa favorevole agli uomini da classiche: da Mathieu van der Poel a Wout van Aert, con l’Italia che proverà ad inserirsi nella lotta con Alberto Bettiol. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso. percorso Mondiali Ciclismo 2022 266,9 chilometri con partenza da Helensburgh ed arrivo a Wollongong. Il primo tratto è in linea: ... Leggi su oasport (Di martedì 20 settembre 2022) L’attesa è tutta per domenica. In quel di Wollongong va in scena la prova in linea degliaidi. In Australia si elegge il nuovo campione iridato che succederà Julian Alaphilippe, trionfatore delle scorse due edizioni tra Imola e Leuven. Una corsada: da Mathieu van der Poel a Wout van Aert, con l’Italia che proverà ad inserirsi nella lotta con Alberto Bettiol. Andiamo a scoprire nel detto il266,9 chilometri con partenza da Helensburgh ed arrivo a Wollongong. Il primo tratto è in linea: ...

