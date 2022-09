Ciclismo, chi sono gli italiani convocati per i Mondiali: i loro migliori risultati stagionali (Di martedì 20 settembre 2022) Mancano ormai solo cinque giorni alla prova in linea maschile ai Campionati del Mondo di Ciclismo su strada di Wollongong 2022. La gara che concluderà la rassegna iridata è anche la più attesa, quella che per storia e tradizione affascina maggiormente il pubblico di appassionati. Il CT Daniele Bennati ha reso nota ormai diversi giorni fa la lista dei dieci convocati che sono volati in Australia per completare la preparazione in vista della gara. Ancora da decidere chi saranno gli otto che prenderanno il via e a chi invece verrà dato il ruolo di riserva. La lista dei dieci azzurri non è certo una di quelle che scalda i cuori dei tifosi e a cui sembra mancare una punta che possa competere realmente con le più grandi stelle del panorama internazionale. Conosciamo il momento poco esaltante che sta passando il Ciclismo ... Leggi su oasport (Di martedì 20 settembre 2022) Mancano ormai solo cinque giorni alla prova in linea maschile ai Campionati del Mondo disu strada di Wollongong 2022. La gara che concluderà la rassegna iridata è anche la più attesa, quella che per storia e tradizione affascina maggiormente il pubblico di appassionati. Il CT Daniele Bennati ha reso nota ormai diversi giorni fa la lista dei diecichevolati in Australia per completare la preparazione in vista della gara. Ancora da decidere chi saranno gli otto che prenderanno il via e a chi invece verrà dato il ruolo di riserva. La lista dei dieci azzurri non è certo una di quelle che scalda i cuori dei tifosi e a cui sembra mancare una punta che possa competere realmente con le più grandi stelle del panorama internazionale. Conosciamo il momento poco esaltante che sta passando il...

