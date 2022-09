Ciclismo, chi farà il Team Relay per l’Italia ai Mondiali? Filippo Ganna leader, ci sono Longo Borghini e Guazzini (Di martedì 20 settembre 2022) l’Italia cercherà di essere grande protagonista nella staffetta mista a cronometro dei Mondiali 2022 di Ciclismo. La Team Relay andrà in scena mercoledì 21 settembre a WolLongong (Australia) e la nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per andare a caccia del podio dopo il bronzo conquistato lo scorso anno. Gli azzurri se la dovranno vedere con l’Olanda di Mathieu van der Poel, la Germania che difende il titolo, la Svizzera di Kueng e Bissegger, la Francia di Cavagna, senza dimenticarsi di Danimarca, Australia e USA. l’Italia sarà trascinata da Filippo Ganna. L’ex Campione del Mondo a cronometro è reduce dal deludente settimo posto ottenuto nella prova individuale contro il tempo e punta a un pronto riscatto. Il piemontese sarà ... Leggi su oasport (Di martedì 20 settembre 2022)cercherà di essere grande protagonista nella staffetta mista a cronometro dei2022 di. Laandrà in scena mercoledì 21 settembre a Wolng (Australia) e la nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per andare a caccia del podio dopo il bronzo conquistato lo scorso anno. Gli azzurri se la dovranno vedere con l’Olanda di Mathieu van der Poel, la Germania che difende il titolo, la Svizzera di Kueng e Bissegger, la Francia di Cavagna, senza dimenticarsi di Danimarca, Australia e USA.sarà trascinata da. L’ex Campione del Mondo a cronometro è reduce dal deludente settimo posto ottenuto nella prova individuale contro il tempo e punta a un pronto riscatto. Il piemontese sarà ...

ciclonostalgia : RT @giostuzzi: Ringrazio Aldo Grasso, con imperdonabile ritardo, per lo spazio che ha concesso alle mie parole sul Corriere. È vero, solo c… - giostuzzi : Ringrazio Aldo Grasso, con imperdonabile ritardo, per lo spazio che ha concesso alle mie parole sul Corriere. È ver… - wwwwwweewwss : @bazzigoplay297 @ILENIALazzaro Chi da del ' pippa o scarso ' a Gamba semplicemente è uno che non capisce un caxxo d… - PivaEdoardo : NON C'ENTRA? CHIEDETE CHI VOTA MA INTANTO HA PERSO PODIO 3 SOLDI - BonvicinoMatteo : RT @sellerioeditore: Calcio, pugilato e ciclismo: storie vere per chi ama lo #sport. Ancora per pochi giorni trovate questi romanzi con il… -