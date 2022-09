Chi è Silvana Sciarra | la nuova presidente della Consulta

mastrobradipo : nel bellissimo discorso della nuova presidente della corte costituzionale, silvana #sciarra, spicca il passaggio ch… - MarcelliAlberto : RT @mastrobradipo: nel bellissimo discorso della nuova presidente della corte costituzionale, silvana #sciarra, spicca il passaggio che fa… - VelvetMagIta : Corte Costituzionale, Silvana Sciarra è la nuova presidente #VelvetMag #Velvet - JensWoelk : RT @mastrobradipo: nel bellissimo discorso della nuova presidente della corte costituzionale, silvana #sciarra, spicca il passaggio che fa… - Giornaleditalia : #silvanasciarra Chi è Silvana Sciarra: marito, figli, vita privata e carriera della Presidente della Consulta -

Era il profilo su cui Giuseppe Conte avrebbe voluto puntare per il Quirinale. L'ex premier sperava di convincere anche una parte del centro destra come, del resto, era avvenuto quando lei,Sciarra, era stata eletta giudice della Corte costituzionale. La prima giudice della Consulta donna designata dal Parlamento, nella quota che spetta a Camera e Senato. Circostanza, questa, che ...... però, momento cruciale che ancora oggi festeggiamo, sebbene in Italia ci siala reputi solo ... Con l'incredibile interpretazione diMangano nel ruolo di Edda, Il processo di Verona riesce ...Eletta presidente (per un voto) la giuslavorista che piaceva al M5s e che Conte voleva al Colle La giudice costituzionale e giuslavorista Silvana Sciarra, da febbraio una dei tre vicepresidenti della ...Torna alla home X1 / 29 Previous Next Silvana Sciarra, una giuslavorista alla guida della Consulta. Le foto 20/09/2022 “La collegialità è ascolto e voglio citare una frase di Ruth Bader Ginsburg (giud ...