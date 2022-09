Chelsea, Koulibaly dona 200 divise da calcio ai bambini di Lacco Ameno (Di martedì 20 settembre 2022) Nonostante il suo trasferimento al Chelsea, il cuore di Kalidou Koulibaly è ancora in Campania, e nello specifico a Lacco Ameno, il piccolo comune dell’isola di Ischia dove è stato più volte in vacanza e dove ha diversi amici. Il senegalese infatti, ha donato 200 kit completi da calcio ai bambini che saranno consegnati domani sera al campo sportivo nel corso di una cerimonia a cui Koulibaly parteciperà in collegamento video da Londra. Gli ischitani, per ricambiare il gesto del difensore, chiederanno alla locale squadra di calcio di nominarlo presidente onorario, sperando che un giorno possa tornare sull’isola per giocare almeno una partita con la maglia del Lacco Ameno. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 20 settembre 2022) Nonostante il suo trasferimento al, il cuore di Kalidouè ancora in Campania, e nello specifico a, il piccolo comune dell’isola di Ischia dove è stato più volte in vacanza e dove ha diversi amici. Il senegalese infatti, hato 200 kit completi daaiche saranno consegnati domani sera al campo sportivo nel corso di una cerimonia a cuiparteciperà in collegamento video da Londra. Gli ischitani, per ricambiare il gesto del difensore, chiederanno alla locale squadra didi nominarlo presidente onorario, sperando che un giorno possa tornare sull’isola per giocare almeno una partita con la maglia del. SportFace.

sportli26181512 : #Koulibaly benefattore: regala 200 kit da calcio ai bambini di Lacco Ameno: L'ex difensore del Napoli, ora al Chels… - gio_gio1970 : @Diaboli27867158 @topinomio @TolliVincenzo @virgini22338959 @robypec75 @RaffaeleMarroc5 @pombo1976 @peppinus1966… - lacittanews : Sono passati appena due mesi. Anche se sembra un secolo. A metà luglio Koulibaly partiva per Londra destinazione Ch… - Imperatore1963 : La situazione dei #fantasticiperdenti: #Insigne non ha portato Toronto ai play off, #Ghoulam senza squadra, #Ospina… - Insignesta : RT @softJumped: Ad oggi, e sottolineo ad oggi per non ritrovarci le vedovelle tifose del Chelsea nelle notifiche, io onestamente non sento… -