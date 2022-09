Che succede tra Kirghizistan e Tagikistan (Di martedì 20 settembre 2022) Ci sono scontri dovuti a dispute territoriali che vanno avanti da anni: il cessate il fuoco è stato raggiunto con la mediazione della Russia Leggi su ilpost (Di martedì 20 settembre 2022) Ci sono scontri dovuti a dispute territoriali che vanno avanti da anni: il cessate il fuoco è stato raggiunto con la mediazione della Russia

