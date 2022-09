Che cosa abbiamo imparato dall'outfit del Principe Harry al funerale della Regina Elisabetta II (Di martedì 20 settembre 2022) Decidere cosa indossare in occasione di un evento triste e solenne come un funerale è di per sé un enorme grattacapo. Nei panni di Harry, il Duca di Sussex, che deve fare i conti con la morte della Regina più longeva del Regno Unito, le regole arcane della monarchia, la sua recente abdicazione, la furia dei social media e la necessità di accattivarsi i favori del palazzo, la faccenda è decisamente più complicata. Quanto complessa? La scorsa settimana, in occasione della veglia per la defunta Regina Elisabetta II, Harry si è ritrovato ad affrontare sul tema del suo abbigliamento, in particolare l’uniforme militare, una questione assai complessa e delicata. Decodificare il significato di quanto ha dovuto indossare sia ... Leggi su gqitalia (Di martedì 20 settembre 2022) Decidereindossare in occasione di un evento triste e solenne come unè di per sé un enorme grattacapo. Nei panni di, il Duca di Sussex, che deve fare i conti con la mortepiù longeva del Regno Unito, le regole arcanemonarchia, la sua recente abdicazione, la furia dei social media e la necessità di accattivarsi i favori del palazzo, la faccenda è decisamente più complicata. Quanto complessa? La scorsa settimana, in occasioneveglia per la defuntaII,si è ritrovato ad affrontare sul tema del suo abbigliamento, in particolare l’uniforme militare, una questione assai complessa e delicata. Decodificare il significato di quanto ha dovuto indossare sia ...

