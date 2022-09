Challenger Genova 2022, sei azzurri vincono all’esordio. Eliminati in quattro (Di martedì 20 settembre 2022) Ben undici azzurri in campo nel martedì dell’AON Open Challenger – Memorial Giorgio Messina nel Challenger di Genova. Debutto vincente per Matteo Arnaldi, che si è sbarazzato in due set 7-5 6-2 del qualificato austriaco Sandro Kopp. Ora il giovane tennista italiano dovrà vedersela con Marco Cecchinato, giustiziere di un altro austriaco, Lukas Neumayer, piegato con lo score di 6-4 6-3. Bene anche Andrea Vavassori, che ha sconfitto in rimonta 3-6 6-4 7-6(2) il tedesco Maximilian Marterer, mentre Gabriele Piraino ha superato 3-6 6-3 6-4 il francese Matteo Martineau in una sfida fra qualificati. In mattinata Raul Brancaccio e Matteo Gigante hanno rispettivamente eliminato il brasiliano Oscar Jose Gutierrez ( 6-1 6-2) e il russo Alexey Vatutin (6-1 1-6 6-1). Brancaccio è adesso atteso da un inedito derby tricolore con ... Leggi su sportface (Di martedì 20 settembre 2022) Ben undiciin campo nel martedì dell’AON Open– Memorial Giorgio Messina neldi. Debutto vincente per Matteo Arnaldi, che si è sbarazzato in due set 7-5 6-2 del qualificato austriaco Sandro Kopp. Ora il giovane tennista italiano dovrà vedersela con Marco Cecchinato, giustiziere di un altro austriaco, Lukas Neumayer, piegato con lo score di 6-4 6-3. Bene anche Andrea Vavassori, che ha sconfitto in rimonta 3-6 6-4 7-6(2) il tedesco Maximilian Marterer, mentre Gabriele Piraino ha superato 3-6 6-3 6-4 il francese Matteo Martineau in una sfida fra qualificati. In mattinata Raul Brancaccio e Matteo Gigante hanno rispettivamente eliminato il brasiliano Oscar Jose Gutierrez ( 6-1 6-2) e il russo Alexey Vatutin (6-1 1-6 6-1). Brancaccio è adesso atteso da un inedito derby tricolore con ...

zazoomblog : Challenger Genova 2022 sei azzurri vincono all’esordio. Eliminati in quattro - #Challenger #Genova #azzurri… - sportface2016 : #ChallengerGenova 2022, sei azzurri vincono all'esordio. Eliminati in quattro - AntottoG : Che bravo Gabriele Piraino da Palermo. SUpera in rimonta Martineau e conquista il secondo turno del challenger di G… - AnsaLiguria : Tennis: in 600 alla cena di gala del Challenger Aon Genova. Toti: 'Questo torneo è orgoglio per la città #ANSA - ansa_liguria : Tennis: in 600 alla cena di gala del Challenger Aon Genova -