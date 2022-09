Cento-Cremona stasera in tv: orario e diretta streaming quarti di finale Supercoppa Serie A2 2022 basket (Di martedì 20 settembre 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Tramec Cento-Vanoli basket Cremona, sfida valida per i quarti di finale della Supercoppa di Serie A2 2022 di basket. A confrontarsi alla Milwaukee Dinelli Arena sono la vincente del Girone Rosso e del Girone Verde. La palla a due della partita è fissata alle ore 20:30 di martedì 20 settembre, con la sfida che sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma streaming della federazione, al seguente link. In alternativa, Sportface vi fornirà una diretta con il risultato aggiornato. SEGUI IL LIVESCORE PROGRAMMA E TV Supercoppa TABELLONE E ACCOPPIAMENTI SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 20 settembre 2022) L’e le indicazioni per vedere inTramec-Vanoli, sfida valida per ididelladiA2di. A confrontarsi alla Milwaukee Dinelli Arena sono la vincente del Girone Rosso e del Girone Verde. La palla a due della partita è fissata alle ore 20:30 di martedì 20 settembre, con la sfida che sarà visibile insulla piattaformadella federazione, al seguente link. In alternativa, Sportface vi fornirà unacon il risultato aggiornato. SEGUI IL LIVESCORE PROGRAMMA E TVTABELLONE E ACCOPPIAMENTI SportFace.

bolognabasket : Domani @BenedettoXIV - Cremona. il prepartita di coach Mecacci - areacentesecom : I just saw BASKET: PREPARTITA COACH MECACCI nel prepartita della sfida Tramec Cento- Vanoli Cremona - Click to see… - docgabriele72 : Cremona parcheggiato a cento metri dallo stadio non sono abituato così ?????? -