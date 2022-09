C’è Posta per te | la ‘famiglia’ si allarga | nuovo postino che però conoscete già tutti

Leggi su altranotizia

(Di martedì 20 settembre 2022) Il noto programma televisivo condotto da Maria De Filippi, vedrà tra le proprie file un. Chi è? Il suo nome non ènel mondo dello spettacolo. Da ben 25 anni, C’èper te tiene incollati milioni di italiani, il sabato sera in determinati mesi dell’anno. E fra qualche mese scatterà la 26esima edizione del programma. Come ormai accade dal 2014, anche per la prossima edizione, l’inizio sarà previsto per la seconda settimana di gennaio. A condurre il noto people show ci sarà – come sempre – Maria De Filippi. C’èper te – Altranotizia.it- (Fonte: Google)Ma che novità ci saranno nella prossima edizione di C’èper te? La notizia di oggi fa riferimento all’arrivo di unnel cast della ...