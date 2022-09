C’è Posta per te, il nuovo postino è Giovanni Vescovo (Di martedì 20 settembre 2022) Si chiama Giovanni Vescovo (qui il suo profilo Instagram che mentre scriviamo conta poco più di 4000 follower) e lo vedremo all’opera, come nuovo postino, nel corso della prossima stagione di “C’è Posta per te”, in onda su Canale 5 da gennaio del prossimo anno. Vescovo, che ha fatto la sua prima apparizione televisiva a “Uomini e Donne” dove corteggiava la tronista Sonia Lorenzini, salirà in sella alla bicicletta d’ordinanza dei postini del people-show ideato e condotto da Maria De Filippi per recapitare ai protagonisti delle diverse storie di ogni puntata l’invito della padrona di casa a recarsi in studio. Qui, una volta aperta l’iconica busta Posta al centro dello studio, il destinatario della lettera firmata De Filippi scoprirà che c’è qualcuno che ha ... Leggi su zon (Di martedì 20 settembre 2022) Si chiama(qui il suo profilo Instagram che mentre scriviamo conta poco più di 4000 follower) e lo vedremo all’opera, come, nel corso della prossima stagione di “C’èper te”, in onda su Canale 5 da gennaio del prossimo anno., che ha fatto la sua prima apparizione televisiva a “Uomini e Donne” dove corteggiava la tronista Sonia Lorenzini, salirà in sella alla bicicletta d’ordinanza dei postini del people-show ideato e condotto da Maria De Filippi per recapitare ai protagonisti delle diverse storie di ogni puntata l’invito della padrona di casa a recarsi in studio. Qui, una volta aperta l’iconica bustaal centro dello studio, il destinatario della lettera firmata De Filippi scoprirà che c’è qualcuno che ha ...

