C'é Posta Per Te: Il Nuovo Postino Arriva Da Uomini e Donne! (Di martedì 20 settembre 2022) Maria De Filippi allarga il team dei postini di C'é Posta per te e pesca da Uomini e donne. Il Nuovo Postino infatti, è un ex corteggiatore rimasto nel cuore del pubblico di Canale 5. Questo almeno è quello che traspare dai commenti ultra positivi sul suo imminente approdo a C'é Posta. Ma ecco di chi si tratta! Giovanni Vescovo: da U&D a C'é Posta per Te Un ex corteggiatore di Uomini e donne approda a C'è Posta per Te. Si tratta di Giovanni Vescovo, che fu uno dei corteggiatori di Sonia Lorenzini nella stagione 2016/2017 del Trono Classico. In molti lo ricorderanno perché fu uno dei primi a scendere per un appuntamento al buio con la tronista. Fu anche il primo che Sonia portò in esterna. Peccato che il suo percorso non durò molto e fu poi ...

