Cattolica Assicurazioni sempre più al fianco del mondo non - profit (Di martedì 20 settembre 2022) Con una nuova soluzione dedicata al non - profit e l'iniziativa benefica "Una mano a chi sostiene", Cattolica Assicurazioni è sempre più al fianco del mondo del volontariato. Una realtà di fortissimo ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 settembre 2022) Con una nuova soluzione dedicata al non -e l'iniziativa benefica "Una mano a chi sostiene",più aldeldel volontariato. Una realtà di fortissimo ...

Affaritaliani : Cattolica Assicurazioni sempre più al fianco del mondo non-profit - FIRSTonlineTwit : Cattolica Assicurazioni, Marconcini: da sempre al fianco del Terzo Settore. Presentato rapporto 'Non Profit in evol… - Giornaleditalia : Tore, GEA Ambiente e Turismo: 'Con Cattolica Assicurazioni possiamo costruire il nostro futuro' - telodogratis : Marconcini (Cattolica Assicurazioni), ‘da sempre al fianco del Terzo Settore’ - Giornaleditalia : Crippa, Cattolica Assicurazioni: 'Il problema della sottoassicurazione nel non profit è culturale. Serve implementa… -