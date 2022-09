Castellacci | “Nazionale | sempre polemiche sugli infortuni Ecco quando torna Politano”

(Di martedì 20 settembre 2022) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Enrico, ex medico dellaitaliana.dice: “I tantiinsono la polemica del giorno… Ogni qualvolta che c’è un ritiro dellasi comincia a malignare sulla parte degli infortunati. In realtà le cose sono molto più semplici: chee Pellegrini abbiano avuto dei problemi evidenti è sotto gli occhi di tutti. Sta al buon senso dello staff medico dellanon rischiare i calciatori che sono borderline. Sta nella tutela del calciatore e delle rispettive società. Com’è possibile tutti questi? E’ un’annata eccezionale, con un calendario intenso e diviso in tre step. Le preparazioni sono state ...

cn1926it : Infortunio #Politano, il dottor Castellacci rassicura: “Tornerà in campo presto” - giovanniannun : RT @radiopuntonuovo: ??? #Nazionale, l'ex medico #Castellacci a @radiopuntonuovo: 'Infortunio #Politano? Un trauma distorsivo della caviglia… - AleMontano17 : RT @radiopuntonuovo: ??? #Nazionale, l'ex medico #Castellacci a @radiopuntonuovo: 'Infortunio #Politano? Un trauma distorsivo della caviglia… - radiopuntonuovo : ??? #Nazionale, l'ex medico #Castellacci a @radiopuntonuovo: 'Infortunio #Politano? Un trauma distorsivo della cavig… -

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Enrico, ex medico dellaitaliana. Queste le sue parole: ' I tanti infortuni insono la polemica del giorno... Ogni qualvolta che c'è un ritiro dellasi comincia a ...... presidente delegazione Toscana Aidda , e da Antonella Giachetti, presidenteAidda , e ... Paola, amministratore delegato Adiacent Gruppo SeSa, Grazia Francescato , leader ...A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale italiana.A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale italiana. Queste le sue parole: ' I tanti infortuni in Nazionale sono la polemica.