Caro energia, San Patrignano è a rischio: la bolletta del gas schizzata a 730mila euro (Di martedì 20 settembre 2022) I costi dell’energia presentato il conto salato aggiornato a rincari e crisi internazionale anche a San Patrignano. Perché i rincari in bolletta non tengono conto di niente e di nessuno: e ora comincia a toccarsi con mano quanto e dove i prezzi schizzati alle stelle arrivano a infierire su imprese e famiglie. Le bollette rivedute e corrette alla luce di aumenti record concretizzano l’incubo anche in luoghi in cui – come gli ospedali o le comunità di recupero e riabilitazione – la garanzia di poter far fronte all’approvvigionamento energetico significa – letteralmente – riuscire a sopravvivere. Realtà come quella di San Patrignano appunto, che rischia di dover chiudere interi settori a causa dell’aumento vertiginoso dei prezzi di energia e materie prime. San Patrignano, il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 20 settembre 2022) I costi dell’presentato il conto salato aggiornato a rincari e crisi internazionale anche a San. Perché i rincari innon tengono conto di niente e di nessuno: e ora comincia a toccarsi con mano quanto e dove i prezzi schizzati alle stelle arrivano a infierire su imprese e famiglie. Le bollette rivedute e corrette alla luce di aumenti record concretizzano l’incubo anche in luoghi in cui – come gli ospedali o le comunità di recupero e riabilitazione – la garanzia di poter far fronte all’approvvigionamento energetico significa – letteralmente – riuscire a sopravvivere. Realtà come quella di Sanappunto, che rischia di dover chiudere interi settori a causa dell’aumento vertiginoso dei prezzi die materie prime. San, il ...

