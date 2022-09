Caro Draghi, i nostri “alleati” si scambiano il gas e ci negano la corrente (Di martedì 20 settembre 2022) Con o senza Draghi, la storia rimane sempre la stessa: l’Italia continua ad essere la ruota del carro di questa Unione Europea. Non solo perché, in un’alleanza più allargata, ovvero quella con gli Stati Uniti, Washington ha già specificato che non apporterà alcun aumento alle forniture di gas al nostro continente; ma anche perché, per l’ennesima volta, Roma rimane sovrastata dall’asse franco-tedesco. Alla faccia della solidarietà europea e dei progetti comunitari alla Next Generation. “Adieu” energia Pochi giorni fa, sul sito nicolaporro.it, spiegavamo come la Francia sarebbe stata pronta a sospendere per due anni l’export energetico verso l’Italia – il quale corrisponde al 5 per cento del nostro fabbisogno complessivo. La ragione era essenzialmente una: l’Eliseo ha dovuto far fronte ad un calo della produzione di energia, causa la manutenzione di gran parte delle ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 20 settembre 2022) Con o senza, la storia rimane sempre la stessa: l’Italia continua ad essere la ruota del carro di questa Unione Europea. Non solo perché, in un’alleanza più allargata, ovvero quella con gli Stati Uniti, Washington ha già specificato che non apporterà alcun aumento alle forniture di gas al nostro continente; ma anche perché, per l’ennesima volta, Roma rimane sovrastata dall’asse franco-tedesco. Alla faccia della solidarietà europea e dei progetti comunitari alla Next Generation. “Adieu” energia Pochi giorni fa, sul sito nicolaporro.it, spiegavamo come la Francia sarebbe stata pronta a sospendere per due anni l’export energetico verso l’Italia – il quale corrisponde al 5 per cento del nostro fabbisogno complessivo. La ragione era essenzialmente una: l’Eliseo ha dovuto far fronte ad un calo della produzione di energia, causa la manutenzione di gran parte delle ...

