Caro bollette e superbonus, il decreto Aiuti bis è legge (Di martedì 20 settembre 2022) Il decreto Aiuti bis è diventato legge. E l'errore, adesso, è stato ufficialmente cancellato. Ad emendare l'emendamento, quello che al Senato la scorsa settimana aveva introdotto nel dl Aiuti Bis la cancellazione del tetto di 240mila euro agli stipendi dei manager pubblici, ci aveva pensato già la Camera, così Palazzo Madama ha chiuso ufficialmente una travagliata legislatura dando il via libera definitiva al testo, e riflettendo su quanto accaduto in Commissione appena 7 giorni fa. Il decreto Aiuti bis stanzia nuovi 17 miliardi per sostenere imprese e famiglie alle prese con il Caro energia. Tra i provvedimenti più importanti c'è l'accordo sul superbonus 110%, che riformulando la responsabilità sui crediti fiscali ceduti per i bonus edilizi, che ...

