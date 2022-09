Caressa: «Con quella esultanza Kim mi ha ricordato il Chiellini della Nazionale» (Di martedì 20 settembre 2022) Fabio Caressa esalta Kim su Youtube. Le sue parole: «Mi è piaciuta tantissimo l’esultanza di Kim negli ultimi minuti, quando è riuscito a salvare un gol su Brahim Diaz. Mi ha ricordato un po’ il Chiellini della Nazionale, tanto per intenderci. Quell’esultanza simboleggia la consapevolezza di quanto conta dare tutto». La citazione di “Ogni maledetta domenica”. «La differenza adesso nel campionato la stanno facendo due cose: l’intensità di gioco – alcune squadre sono intense e alcune squadre non sono intense, quelle che sono intense vincono e quelle che non sono intense perdono – e la concretezza. Avete presente il famoso discorso di Al Pacino in «Ogni maledetta domenica»? Dice: “i centimetri sono là fuori e ce li dobbiamo conquistare”. Kim è uno che conquista ogni ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 settembre 2022) Fabioesalta Kim su Youtube. Le sue parole: «Mi è piaciuta tantissimo l’di Kim negli ultimi minuti, quando è riuscito a salvare un gol su Brahim Diaz. Mi haun po’ il, tanto per intenderci. Quell’simboleggia la consapevolezza di quanto conta dare tutto». La citazione di “Ogni maledetta domenica”. «La differenza adesso nel campionato la stanno facendo due cose: l’intensità di gioco – alcune squadre sono intense e alcune squadre non sono intense, quelle che sono intense vincono e quelle che non sono intense perdono – e la concretezza. Avete presente il famoso discorso di Al Pacino in «Ogni maledetta domenica»? Dice: “i centimetri sono là fuori e ce li dobbiamo conquistare”. Kim è uno che conquista ogni ...

napolista : #Caressa: «Con quella esultanza #Kim mi ha ricordato il #Chiellini della Nazionale» «Al Pacino in Ogni maledetta d… - LuigiPirillo54 : RT @nonvedogioie: Ma vi immaginate i cenoni di natale e capodanno in casa Caressa? Mangi da Dio e parli di calcio con Beppe, non chiederei… - www_caressa_it : @Poesiaitalia Di Guido Martina con illustrazioni di Giovan Battista Carpi... - valentain11 : @alain240995 guarda sto ??... Lo vedo bene a fare i pronostici con Caressa e Zazzaroni - Brigasta1 : @AxxMassimo @EL10juve Non è Adani in sé, ripeto, ma ciò che rappresenta... la sua è una 'guerra religiosa', come l'… -