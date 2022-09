Caos Juve, gli ultras contro Bonucci: “Non sarai mai un leader” – Il comunicato (Di martedì 20 settembre 2022) Tempi duri in casa Juventus con la posizione di Massimiliano Allegri in bilico e con gli ultras che contestano anche Leonardo Bonucci. Il difensore è sempre stato uno dei totem della Juve, baluardo della retroguardia bianconera, società in cui è tornato nonostante avesse deciso di giocare, solo per una stagione, con la maglia del Milan. Ma in casa Juve la situazione è così delicata che non solo Allegri viene criticato, ma anche i giocatori come Bonucci. Ecco il lungo comunicato degli ultras bianconeri: “Stiamo assistendo a scene che non comprendiamo e fanno sorridere, o meglio SCENE RIDICOLE ideate da chi si erge a leader ma si comporta da vittima sacrificale. Leonardo Bonucci non è MAI STATO UN leader ... Leggi su napolipiu (Di martedì 20 settembre 2022) Tempi duri in casantus con la posizione di Massimiliano Allegri in bilico e con gliche contestano anche Leonardo. Il difensore è sempre stato uno dei totem della, baluardo della retroguardia bianconera, società in cui è tornato nonostante avesse deciso di giocare, solo per una stagione, con la maglia del Milan. Ma in casala situazione è così delicata che non solo Allegri viene criticato, ma anche i giocatori come. Ecco il lungodeglibianconeri: “Stiamo assistendo a scene che non comprendiamo e fanno sorridere, o meglio SCENE RIDICOLE ideate da chi si erge ama si comporta da vittima sacrificale. Leonardonon è MAI STATO UN...

