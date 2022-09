Cannavaro sarà il nuovo allenatore del Benevento: primo incarico in Italia (Di martedì 20 settembre 2022) Il Benevento ha comunicato ufficialmente sui social l'esonero di Fabio Caserta dopo sei giornate di campionato di Serie B: il tecnico paga... Leggi su calciomercato (Di martedì 20 settembre 2022) Ilha comunicato ufficialmente sui social l'esonero di Fabio Caserta dopo sei giornate di campionato di Serie B: il tecnico paga...

zazoomblog : Cannavaro sarà il nuovo allenatore del Benevento: primo incarico in Italia al posto di Caserta - #Cannavaro #nuovo… - sportli26181512 : Cannavaro sarà il nuovo allenatore del Benevento: primo incarico in Italia: Il Benevento ha comunicato ufficialment… - cmdotcom : #Cannavaro sarà il nuovo allenatore del #Benevento: primo incarico in Italia, al posto di Caserta - GiacomoManc19 : ?? Fabio #Cannavaro sarà il nuovo allenatore del #Benevento. Domani mattina le firme. - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Benevento, nelle prossime ore la firma di Fabio Cannavaro: il fratello Paolo sarà nello staff tecnico https://t.c… -