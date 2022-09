Cancellato il discorso di Putin | giallo al Cremlino | Sparito anche il tweet

Leggi su iltempo

(Di martedì 20 settembre 2022)all'ombra del. L'annunciatodel presidente russo Vladimiratteso in serata non ci sarà. I media russi avevano scritto che lo Zar avrebbe parlato dei referendum annunciati per la prossima settimana sull'annessione dei territori occupati russi nella guerra in Ucraina. Erastato pubblicato undell'emittente di stato Rt che comunicava l'ora deldi, le 20 di Mosca, le 19 in Italia. Ilnon è però arrivato all'ora indicata e sarebbe statoilcon l'orario, fa notare il sito di Sky news Uk. Fonti vicine a, riporta l'Agi, avrebbero fatto sapere che il presidente parlerà ...