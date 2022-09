Cameron Diaz sul ritorno alla recitazione: “È stato come ritrovare la mia memoria muscolare” (Di martedì 20 settembre 2022) Cameron Diaz, ospite al Tonight Show di Jimmy Fallon, ha parlato del suo ritorno nel mondo del cinema con Back in Action, film che la vedrà recitare assieme al premio Oscar Jamie Foxx. Sono passati ben otto anni dall'ultima volta che Cameron Diaz ha preso parte a un film. Ha però deciso di tornare alla recitazione con Back in Action, film Netflix che ha rappresentato per lei il giusto momento per rimettersi in gioco (e recitare assieme a Jamie Foxx). Intervistata da Jimmy Fallon durante il suo The Tonight Show, Cameron Diaz ha così dichiarato: "Chiesi quale fosse il titolo del film e l'ho trovato particolarmente adatto al mio percorso. Mi sono sentita sin da subito attaccata al personaggio. Sono nervosa e al tempo stesso eccitata, un pò ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 settembre 2022), ospite al Tonight Show di Jimmy Fallon, ha parlato del suonel mondo del cinema con Back in Action, film che la vedrà recitare assieme al premio Oscar Jamie Foxx. Sono passati ben otto anni dall'ultima volta cheha preso parte a un film. Ha però deciso di tornarecon Back in Action, film Netflix che ha rappresentato per lei il giusto momento per rimettersi in gioco (e recitare assieme a Jamie Foxx). Intervistata da Jimmy Fallon durante il suo The Tonight Show,ha così dichiarato: "Chiesi quale fosse il titolo del film e l'ho trovato particolarmente adatto al mio percorso. Mi sono sentita sin da subito attaccata al personaggio. Sono nervosa e al tempo stesso eccitata, un pò ...

