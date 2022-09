Calenzano: 26enne di Sesto Fiorentino muore in moto urtando una cabina dell’acqua (Di martedì 20 settembre 2022) Si chiamava Emanuele Novi, aveva 26 anni: è morto in motocicletta, a Calenzano, urtando una cabina dell'acquedotto. La procura di Prato ha lasciato a disposizione dei familiari la salma del motociclista di 26 anni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 20 settembre 2022) Si chiamava Emanuele Novi, aveva 26 anni: è morto incicletta, aunadell'acquedotto. La procura di Prato ha lasciato a disposizione dei familiari la salma delciclista di 26 anni L'articolo proviene da Firenze Post.

