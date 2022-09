Calenda “Il governo di centrodestra non vedrà la luce” (Di martedì 20 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La coalizione di centrodestra non vedrà la luce, si detestano, questo è il rischio vero, non è il fascio è lo sfascio, non ci saranno i numeri per un nuovo governo. Il 26 settembre scopriremo che c'è pochissima voglia di governare, la Meloni è nervosissima”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, ospite di Rtl 102.5. “Sostegno al governo Meloni? No, quel governo ha valori molto lontani dai nostri” ha aggiunto.(ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it- Leggi su iltempo (Di martedì 20 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La coalizione dinonla, si detestano, questo è il rischio vero, non è il fascio è lo sfascio, non ci saranno i numeri per un nuovo. Il 26 settembre scopriremo che c'è pochissima voglia di governare, la Meloni è nervosissima”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo, ospite di Rtl 102.5. “Sostegno alMeloni? No, quelha valori molto lontani dai nostri” ha aggiunto.(ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it-

pdnetwork : Chi torna a scuola oggi forse è troppo giovane per ricordare questo duello tv con @enricoletta. Tanti problemi attu… - Giorgiolaporta : “Con #Fratoianni e #Bonelli non faremo un #Governo”. Alle prima domanda imbarazzante, #Letta scarica anche il seco… - Agenzia_Ansa : Calenda: 'Meloni è stata molto brava a prendere il consenso, ma prima di lei lo hanno preso Salvini ed M5s che poi… - Tele_Nicosia : Calenda “Il governo di centrodestra non vedrà la luce” - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Calenda “Il governo di centrodestra non vedrà la luce” - -